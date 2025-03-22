شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الصحى الشامل" بالأقصر: تخصيص 420 مليون جنيه لمرضى الأورام في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رحاب على عبد الوهاب مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، قى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الأقصر من المحافظات التي دخلت منظومة التأمين الصحى الشامل في المرحلة الأولى بعد محافظة بورسعيد.

وأضافت على هامش المؤتمر الدولى لقسم الأورام بجامعة أسيوط والذى عقد مؤخرا بمدينة الأقصر، أن عدد سكانها حوالى مليون و300 شخص، وجميع المواطنين بمحافظة الأقصر يتمتعوا بالخدمات والمزايا الصحية التي تمنحها لهم منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تم تخصيص مبلغ 420 مليون جنية لمرضى الأورام فى العام السابق 2024، وهذا يدل على أن المنظومة تقدم أى خدمة لجميع الأمراض وخاصة مرضى الأورام والأمراض المزمنة.

وحضر المؤتمر كلا من: رئيس جامعة أسيوط والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومى للأورام، وخبراء العالم في الأورام من مختلف الجامعات المصرية.