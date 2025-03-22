شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة مياه وانقطاع الخدمة فى عدة مناطق بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم بشارع بورسعيد بمنطقة باب الخلق.

الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق (شارع أحمد ماهر ومتفرعاته – شارع مجلس الأمه ومتفرعاته – شارع قدرى ومتفرعاته – شارع البرمونى ومتفرعاته).



وقامت الشركة بالدفع بجميع إمكانياتها من معدات ومهندسيين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه.

كما تم بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.