شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الصين بالقاهرة تهنئ جامعة الدول العربية بالذكرى الـ 80 لتأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت سفارة الصين بالقاهرة، جامعة الدول العربية بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيسها.. معربة عن تقديرها العالي لجامعة الدول العربية التي تعد رمزا لتضامن الدول العربية، وقدمت مساهمة هائلة في صون وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للأمة العربية والحفاظ على المصالح المشتركة لدول "الجنوب العالمي".

وأكدت السفارة - في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) اليوم /السبت/ - أن العلاقات الصينية العربية تمر بأفضل مراحلها في التاريخ، حيث يلتزم الجانبان بروح الصداقة الصينية العربية المتمثلة في "التآزر والمساواة والمنفعة المتبادلة والشمول والاستفادة المتبادلة"، ويعملان على تعميق الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع دائرة التعاون العملي وتعزيز التواصل الشعبي، بما يخدم مصلحة الشعب الصيني والشعوب العربية.

وأكد حرص بكين في المرحلة القادمة، على العمل مع الدول العربية على حسن تنفيذ نتائج القمة الصينية العربية الأولى والدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، وتطبيق ما طرحه الرئيس شي جين بينج من "الأعمال الثمانية المشتركة" و"المعادلات الخمس" للتعاون الصيني العربي، وتحضير القمة الصينية العربية الثانية بشكل جيد، وإقامة المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك على مستوى أعلى، بما يقدم المساهمة في إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.