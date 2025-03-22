شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وأعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان ، وأعمال التطهيرات من الحشائش فى البحيرة الواقعة بين السد العالي وخزان أسوان.

وأكد سويلم أنه حريص على متابعة أعمال هيئة السد العالي وخزان أسوان، وأعمال صيانة خزان أسوان وبواباته للحفاظ علي سلامته الانشائية وضمان سلامة تشغليه والحفاظ على قيمته التاريخية، ومتابعة صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، ومتابعة أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى على مدار الساعة.

وأضاف أن الوزارة تقوم بتطوير وتحديث منظومة السد العالي وأجهزة الرصد والمتابعة بالسد، وصيانة خزان أسوان وبواباته كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0 .

يذكر أن خزان أسوان تم انشاؤه فى عام 1906 واعقب ذلك تعليته مرتين فى عامى 1912 و1926.

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