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الكنيسة تعلن تخريج الدفعة الأولى من مركز "حبيب جرجس" بوسط القاهرة

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الكنيسة تعلن تخريج الدفعة الأولى من مركز "حبيب جرجس" بوسط القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

السبت، 22 مارس 2025 10:10 ص

احتفلت كنائس قطاع وسط القاهرة، اليوم، بتخريج الدفعة الأولى من مركز القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس لتدريب الخدام، في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا المعمدان بمنطقة باب اللوق بالقاهرة.

وجاء الحفل وبحضور نيافة رافائيل الأسقف العام لكنائس القطاع، كما التقى نيافته بخدام وخادمات كنائس قطاع وسط القاهرة في اجتماعهم الشهري.

يذكر أن مركز القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس لتدريب الخدام يقدم دورات تدريبية متخصصة تشمل جوانب الخادم التكويني، بهدف تمكين الخادم من المهارات اللازمة لخدمة تفاعلية وتكوينية وامتلاك أدوات العصر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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