شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يكرم الفريق الفائز بجائزة أفضل مشروع لتحسين تجربة المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، الفريق الطبى بمستشفى الثدى بالتجمع الحاصل على الجائزة الذهبية لأفضل مشروع لتحسين تجربة المرضى وتطوير برامج توجيه وتثقيف مرضى سرطان الثدي، ضمن جوائز السعودى الألمانى الصحية فى نسختها الثالثة، تقديرًا للإنجازات الرائدة التى حققها المستشفى فى مجالات الجائزة، وجاء التكريم فى حضور الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومى للاورام، والدكتور عماد عبيد وكيل المعهد، والدكتورة داليا قدرى مدير عام مستشفيات المعهد، ولفيف من أساتذة الأورام بالمستشفى.

وأعرب رئيس الجامعة عن بالغ امتنانه وتقديره للفائزين بالجائزة، والذين قدموا نموذجا رائعا للتفانى والإخلاص، والولاء والانتماء، بتبرعهم بكامل قيمة الجائزة (نصف مليون جنيه)، لإنشاء أول وحدة للعلاج الطبيعى لأورام الثدى بالمستشفي.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للفريق الطبى الفائز، مؤكدًا أن الحصول على هذه الجائزة يعكس الجهود الملموسة التى بذلوها، ومشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على تسليط الضوء على النماذج الملهمة من القيادات الشابة التى ينبغى الاقتداء بها، وبما يحفز الأجيال القادمة على المزيد من العطاء.

وأشار الدكتور محمد سامى عبد الصادق، إلى الدور المهم الذى يقوم به المعهد القومى للأورام كأحد أبرز الصروح الطبية الرائدة فى مصر والمنطقة، وتقديمه الخدمات الجليلة لمرضى السرطان، والحرص على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، مشيدًا بالجهود الكبرى للقائمين على إدارة المعهد والمستشفيات التابعة له فى سبيل الإرتقاء وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضي.

وضم فريق العمل الحائز على الجائزة الذهبية لأفضل مشروع لتحسين تجربة المرضى وتطوير برامج توجيه وتثقيف مرضى سرطان الثدى فى نسختها الثالثة كلًا من الدكتور عماد شاش مدير مستشفى الثدي، والدكتورة ريم عيد نائب مدير مستشفى الثدي، والدكتورة غادة إمام نائب مدير المستشفى لشئون العيادات ومدير الصيدلية، والدكتورة منى الحصرى مدير وحدة متابعة حالات المرضى، والدكتورة فاطمة بكتاش مدير وحدة التثقيف والدعم النفسي.

