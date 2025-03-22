شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تجدد قصفها لعدد من المناطق شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالسبت، 22 مارس 2025 08:41 ص
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تجدد قصفها لعدد من المناطق شمالي قطاع غزة.
استُشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال، وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال، اليوم السبت، على حي التفاح في مدينة غزة.
كما أُصيب فلسطينيون في قصف طيران الاحتلال مجموعة فلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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