شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تجدد قصفها لعدد من المناطق شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تجدد قصفها لعدد من المناطق شمالي قطاع غزة.

استُشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال، وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال، اليوم السبت، على حي التفاح في مدينة غزة.

كما أُصيب فلسطينيون في قصف طيران الاحتلال مجموعة فلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.