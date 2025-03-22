شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 20 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 22 مارس 2025 الموافق 22 رمضان، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم فرص ضعيفة أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ةطوفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 20 درجة

الصغرى 12

الإسكندرية

العظمى 18

الصغرى 12

مطروح

العظمى 19 درجة

الصغرى 12

سوهاج

العظمى 22 درجة

الصغرى 09

قنا

العظمى 23 درجة

الصغرى 12

أسوان

العظمى 24 درجة

الصغرى 12 درجة