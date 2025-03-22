شكرا لقرائتكم خبر عن 6 سلع توفرها معارض أهلًا رمضان يوميًا بأسعار مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

تطرح معارض "أهلًا رمضان" في محافظة الجيزة، يوميًا، السلع الغذائية الأساسية، من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم، والدواجن، والباميش والحلويات، بأسعار مناسبة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويوفر معرض "أهلًا رمضان" في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية، كيس الأرز المعبأ زنة 1 كجم بسعر يتراوح ما بين 26 و 29 "حسب نسبة الكسر"، وكيس السكر المعبأ بـ30 جنيهًا، وكيس مكرونة زنة 280 جم بـ7.5 جنيه، وكيس مكرونة زنة 400 جم بـ10.5 جنيه، وكيس مكرونة زنة 500 جم بـ12.5 جنيه.

ويطرح، المعرض، زيت خليط زنة 700 مللي بـ47 جنيهًا، وزيت خليط زنة 800 مللي بـ52 جنيهًا، وزيت خليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، وكليو اللحوم البلدية بـ280 جنيهًا، وكيلو الدواجن المجمدة (محلي-برازيلي) بـ135 جنيهًا.

ومن جانبه، وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والأجهزة المعنية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بمتابعة انتظام عمل المعارض، لضمان استمرارية وجود السلع بالكميات الوفيرة التي تلبي الطلب والأسعار المناسبة وبنسب تخفيضات جيدة.

وشدد محافظ الجيزة، على الالتزام بدعم جميع السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة وتزويد المعارض بالنواقص بشكل فورى، مؤكدًا تشكيل لجان رقابية وتفتيشية للمرور على المعارض للتأكد من جودة السلع المعروضة وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعارض.