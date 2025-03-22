شكرا لقرائتكم خبر عن متى تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بيوم الجمعة العظيمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من الأقباط عن موعد الأعياد والمناسبات فى العام الميلادى الجديد، حيث تحمل النتيجة القبطية لعام 2025 فى طياتها مواعيد الأعياد المسيحية الكبرى والصغرى، إلى جانب مواعيد الصوم والاحتفالات المقدسة، فتعتبر النتيجة القبطية دليل زمنى وروحى تُذكر بمواعيد الأعياد والصيام والاحتفالات.

ويعتبر الصوم الكبير أهم صوم فى الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يستمر لمدة 55 يوماً ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك، وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى 12 أبريل 2025، بسبت لعازر2025، والذى يسبق أحد الزعف 12 أبريل 2025 أول أيام أسبوع الألام ويأتي يوم الجمعة العظيمة 18 أبريل، حيث يسبق عيد القيامة المجيد، ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سبت لعازر صلوات القداسات الإلهية بمختلف الكنائس بمصر وخارجها.

ويحتفل المسيحيون كل عام بعيد القيامة، والأسبوع السابق عليه يسمي أسبوع الآلام الذى يبدأ بأحد السعف وينتهى بأحد القيامة، وفيه يتذكر المسيحيون الآلام التى لاقاها السيد المسيح، ويتعايشون معها يومًا بيوم، ويتلون فيها قراءات خاصة، وتصطبغ صلواتهم بألحان حزينة، وتتبدل ليلة أحد القيامة بأنغام الفرح والسعادة.