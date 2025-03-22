شكرا لقرائتكم خبر عن طب بيطرى بنى سويف تنظم المؤتمر العلمى التاسع للكلية أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف الإعلان عن إقامة المؤتمر العلمى التاسع لكلية الطب البيطرى خلال الفترة من 27-29 من إبريل 2025، بعنوان "تنمية وتعزيز الثروة الحيوانية: " استراتيجيات لتحقيق رؤية مصر 2030." وذلك برعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وعناية الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور خالد عباس حلمى- عميد كلية الطب البيطري جامعه بني سويف.

وتقرر أن يكون الدكتور مجدى فتحى القاضى أستاذ أمراض الدواجن بالكلية رئيسا للمؤتمر، والدكتور ولاء عبد الرحمن مصيلحى أستاذ الطب الشرعى والسموم أمينا عاما للمؤتمر.

كما تقرر عقد ورشتين عمل عن دور البيولوجيا الجزينية في تشخيص أمراض الدواجن والاساليب الجراحية الأساسية في كلا من الحيوانات الكبيره والأليفة على هامش المؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى تقديم حلول مستدامة لمكافحة الأمراض الحيوانية، وتنمية الثروة الحيوانية، فضلاً عن دعم خطط التنمية في الحقل البيطري وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي ، و تعزيز برامج التحصين لحماية الإنسان والحيوان من الأمراض المشتركة وتبني تطبيقات التكنولوجيا الحديثة مثل البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي لتطوير القطاع البيطري.

سيتناول المؤتمر مجموعة من المحاور منها التحديات الاقتصادية والدولية فى مجال تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية, التنبؤ المبكر بالأمراض الوبائية الوافدة والمستجدة والحد من انتشارها التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة الحيوان " استرتيجيات التخفيف والتأقلم". سلامة وتكنولوجيا الغذاء" الاجراءات والارشادات" المتبعة فى الصناعة المصرية ، الاستراتجيات الحديثة للرعايه والانتاج وتحسين السلالات المتبعة فى المزارع الحيوانية والداجنة والسمكية ، التقنيات الحديثة في مجال تشخيص وعلاج الأمراض الحيوانية والداجنة والسمكية ،تطبيقات البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي والخلايا الجذعية وبرامج التحصينات فى مجال العلوم الطبية البيطرية، الاتجاهات الحديثة في مجال تغذية الحيوان وصحة وسلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني، لتطبيقات المعاصرة في مجال الرعاية التناسلية والجراحية والتشريحية ومقرارتها التطبيقية لصالح طلبة الدراسات العليا، عادة تدوير واستخدام المخلفات الحيوانية لتحقيق التنمية المستدامة ودور الذكاء الاصطناع في تشخيص الأمر اض والممارسات البيطرية الحديثة.