شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الميد تيرم بكلية الآثار بجامعة القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة، عن موعد تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميدتيرم"، حيث أكدت الكلية عن انطلاق الاختبارات لطلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة، إذ أن الاختبارات ستعقد على مدار أسبوعين منفصلين فى موعد المحاضرات، على أن ينطلق الأسبوع الأول للامتحانات اليوم السبت 22 مارس وحتى الخميس 27 مارس على أن ينطلق الأسبوع الثاني من السبت 5 أبريل حتى الخميس 10 أبريل ، بحد أقصى مقررين فقط في اليوم الواحد .

وكان الدكتور محسن صالح القائم بعمل عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، قد أكد انتظام الدراسة بالكلية مع انطلاق الفصل الدراسى الثاني ، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من اعمال القيد والحذف والإضافة وتسجيل المقررات الدراسية على مستوى الاقسام المختلفة بالكلية بالإضافة إلى انتظام المحاضرات النظرى والعملى نظرا لطبيعة الدراسة بالكلية.

وأشار الدكتور محسن صالح إلى أن امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم" ستعقد بنفس ضوابط الاختبارات المعمول بها وتطبيق قائمة المحظورات والتأكد من حضور الطلاب قبل انطلاق اللجنة بوقت كاف ويحظر دخول الموبايل، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد حضوريا بقاعات ومدرجات الكلية ومنبى الامتحانات.