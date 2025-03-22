شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث فتح": الحرب الإسرائيلية على غزة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية الدكتور ماهر النموره إن الحرب على قطاع غزة التي يشنها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ما هي إلا جزء من سياسات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.



وأضاف متحدث فتح - خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية، مساء اليوم الجمعة - أن قرار إسرائيل بعودة الحرب مرة أخرى ضد قطاع غزة؛ يعود إلى أزمة داخلية تمر بها الحكومة الإسرائيلية، التي تسعى لتوجيه الإنظارعن القضايا الداخلية من خلال التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين.



وأشار إلى أن هذه الحرب تأتي في وقت حساس، حيث يواجه نتنياهو ضغوطا سياسية داخلية بعد استقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، والذى اشترط عودته باستئناف الحرب على قطاع غزة وقتل الشعب الفلسطيني وهو مما يزيد من تعقيد الوضع في إسرائيل.



ولفت إلى أنه بالرغم من الدعوات الأمريكية الأخيرة لفتح قنوات لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة، إلا أنه يجب على الولايات المتحدة ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لإدخال هذه المساعدات بشكل عاجل، وهو ما لم يتحقق بعد.



وتابع إن الفلسطينيين لا يمتلكون القدرة العسكرية لمواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه القضية ليست قضية فلسطينية فقط، بل هي قضية تطلب تدخلاً دولياً لحماية الشعب الفلسطيني من القتل والإبادة الجماعية.