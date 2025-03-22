شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السلع التموينية بعد الدعم الإضافى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من المواطنين عن معرفة أسعار السلع الحرة المخصصة للمنحة الإضافية، إذ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وخصصت الخزانة العامة للدولة 2 مليار جنيه لتغطية هذه الزيادة، حيث يحصل أصحاب البطاقات التموينية على 125 جنيهًا للفردين، و250 جنيهًا للبطاقة التي تتضمن على 3 أفراد، وذلك لمدة شهرين (مارس وأبريل 2025)، ليستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة مسجلة على البطاقات التموينية.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، حيث استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وأحمد كجوك، وزير المالية، الموقف التنفيذي لصرف الدعم الإضافي، والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 4 مليارات جنيه، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين الأكثر احتياجًا.

وسيتم صرف الدعم الإضافي من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ شركتي الجملة "العامة" و"المصرية" التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى البقالين التموينيين وفروع مشروع "جمعيتي" المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.



أسعار السلع التموينية الحرة

أسعار بعض السلع التموينية الحرة:- السكر: 30 جنيهًا للكيلو- الأرز: 27 جنيهًا للكيلو- الزيت: 52 جنيهًا للعبوة- المكرونة: 8.5 جنيهًا للكيلو- الدقيق: 18 جنيهًا للكيلو

وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأقل دخلًا، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.