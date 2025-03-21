شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تكثف حملات النظافة فى أحياء الهرم وإمبابة وبولاق والمنيرة والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود هيئة النظافة والتجميل، في تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات والتجريد للطرق والمحاور.

واستهدفت حملات النظافة، أحياء الهرم، وبولاق الدكرور، والطالبية، والعجوزة، وإمبابة، والمنيرة الغربية، والدقي، وذلك بمتابعة ميدانية من اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة.

وشنت الهيئة حملاتها في شوارع الإصلاحية، وأبو قتادة، والشمس، وخوقو، وميدان الرماية، وشارع القومية العربية، والمنصورية، واللبيني، وشارع مشرف، ومساكن كفر الجبل، وترعة الزمر، وأعلى محور عمرو بن العاص، والتحرير، وأرض اللواء، والأقصر مع شارع الإمام الغزالي، وبجوار تقاطع الاعتماد والسوق، والبصراوي، والبوهي، وأسفل مترو الأنفاق، ومحور الفريق كمال عامر.

وأكد المحافظ، استمرار الجهود الميدانية لمتابعة النظافة العامة وتحسين كفاءة النظافة لإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق.



حملات النظافة

رفع المخلفات