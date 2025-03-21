شكرا لقرائتكم خبر عن الوراق بتفرح.. أهالى بحر البلد يجتمعون على سفرة إفطار واحدة والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء رمضانية مبهجة، نظم شباب منطقة بحر البلد في حي الوراق بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، مائدة إفطار، اجتمع عليها مئات الصائمين من مختلف الأعمار، وذلك للعام الرابع على التوالي.

وعبر الأهالي عن فرحتهم بتنظيم المائدة للعام الرابع على التوالي، مؤكدين أنهم يسعون دومًا لتنظيم يوم مميز ومبهج بالجهود الذاتية وبمشاركة الجميع دون استثناء، لإسعاد أطفالهم ولم شمل أبناء المنطقة في الشهر الكريم.

وقالوا إنهم تشاركوا بكبارهم وصغارهم سويًا لتجهيز المائدة وتنظيم اليوم، وذلك بداية من إعداد 1500 وجبة إفطار، وتجهيز الطاولات والكراسي، وصولًا لتجميل الشوارع بالزينة والأنوار وتزيين جدران المنازل بالرسومات والعبارات الترحيبية بشهر رمضان الكريم.

وأضافوا خلال حديثهم لـ"الخليج 365"، أنهم تقاسموا الأعمال فيما بينهم للخروج بيوم منظم ومميز، فمنهم من اشترى الأطعمة وتولى مهمة تجهيزها، ومنهم من تولى تجهيز العصائر والحلويات، ومنهم من قام بتجميل الشارع بالزينة والأنوار والعبارات الرمضانية المبهجة.



اثناء تجهيز الطاولات والكراسي



اثناء تجهيز المائدة



أجواء رمضانية مبهجة



اطفال



إفطار جماعي



الاطفال



أهالي بحر البلد يجتمعون على سفرة إفطار واحدة



أهالي بحر البلد



اهالي منطقة بحر البلد في حفل الافطار



تجمع الاطفال في المائدة



تجميل الشوارع بالزينة والأنوار



تجميل الشوارع بالزينة



تجهيز المائدة (2)



تجهيز المائدة



تجهيزات المائدة



تجهيزات مائدة الافطار



تحضير الوجبات



توزيع الوجبات



جانب من المائدة



جانب من مائدة الإفطار



شباب منطقة بحر البلد في حي الوراق



شباب منطقة بحر البلد



فرحة الاطفال



فرحة الأطفال



فرحة الاهالى فى المائدة



فرحة ولمة حلوة



مائدة إفطار جماعى للعام الرابع على التوالى



مائدة إفطار جماعى للعام الرابع



مائدة إفطار منطقة بحر البلد في حي الوراق



مائدة الإفطار



