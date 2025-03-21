شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية مع رياح شديدة وانخفاض بدرجات الحرارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية، لحالة الطقس حيث تشهد عروس البحر المتوسط، أمطارا غزيرة ونشاط لحركة الرياح مساء اليوم الجمعة على مناطق متفرقة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 21 مارس 2025 الموافق 21 رمضان، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتكون فرص الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم: القاهرةالعظمى 20 درجة والصغرى 12الإسكندرية والعظمى 18 والصغرى 12.



امطار علي الإسكندرية الان



امطار غزيرة تضرب الإسكندرية



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