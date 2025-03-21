شكرا لقرائتكم خبر عن "مدفع رمضان" يحقق أحلام كل المصريين.. أمنيات شمال سيناء أوامر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت سيارة "الأحلام" ضمن فقرات برنامج "مدفع رمضان" أحد أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يقدمه الفنان محمد رمضان على قناة dmc، التنقل بين المحافظات المختلفة فى مصر، حيث ذهبت السيارة إلى محافظة شمال سيناء.

ورسخت فقرة "سيارة الأحلام" فى برنامج مدفع رمضان قيما نبيلة منها التكاتف بين المصريين ودعم المحتاجين، وإظهار أصالة المواطن المصرى الذى يسعى لفعل الخير دائما.

وأضاف محمد رمضان: "سيارة الأحلام" جابتلنا أحلام من شمال سيناء، وفاز عبد الله أسامة عبد الرؤوف شوقي بـ200 ألف جنيه".

كان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".