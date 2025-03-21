شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن اغتيال أسامة طبش رئيس جهاز المخابرات العسكرية لحركة حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه اغتال رئيس جهاز المخابرات العسكرية لحركة حماس فى جنوب غزة أمس، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وقال الجيش في بيان، إن هذا القيادى هو أسامة طبش، كان مسؤولا عن صياغة استراتيجية حماس القتالية على الأرض، وإنه كان أيضا رئيس وحدة الرصد والاستهداف التابعة للحركة، وإنه خطط وحدد أهداف هجوم 7 أكتوبر.

وقالت مصادر فلسطينية إن عملية الاغتيال جرت فى شرق خان يونس.