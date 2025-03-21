شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة فى السودان: لا تفاوض مع الدعم السريع ونعمل على إزالتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس السيادة فى السودان عبدالفتاح البرهان: "لا تفاوض مع الدعم السريع ونعمل على إزالتهم"، مشيرا إلى أن الجيش السودانى مصمم على إنهاء التمرد وإزالة الطغمة المجرمة.

أضاف " التمرد يملك أسلحة وهناك من يزودهم بالسلاح".

أكد البرهان "فى المستقبل سنكشف عن الدول والأطراف التى تزود المتمردين بالسلاح النوعى"، مشيرا "لا تراجع عن استكمال تحرير كامل السودان".

وأضاف البرهان "الدعم السريع يتعمد استهداف السودانيين بالمسيرات، مؤكدا أن "الجيش ملتحم مع الشعب في معركته ضد الميليشيات".

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، الانتصار على قوات "الدعم السريع" بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربى ومبانى القصر الجمهورى والوزارات بالعاصمة السودانية.

وذكرت القيادة العامة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) - "فى ملحمة بطولية خالدة، توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق (قوات الدعم السريع) بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربى ومبانى القصر الجمهورى (رمز سيادة وكرامة الأمة السودانية) والوزارات.. ودمرت قواتنا أفراد ومعدات العدو تدميراً كاملاً واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة".

وأهدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الشعب السودانى الصابر هذه الانتصارات، مؤكدة المضى قدماً بكل محاور القتال حتى يكتمل النصر بتطهير كل شبر من السودان.