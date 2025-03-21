شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسي: أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية رمز العطاء والحب والان مع تفاصيل الخبر

توجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بأسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية رمز العطاء والحب غير المشروط.

وقالت السيدة انتصار السيسي ، في تهنئتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بمناسبة عيد الأم، أوجه أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية، رمز العطاء والحب غير المشروط. في هذا اليوم المميز، نحتفي بدوركن العظيم في تنشئة الأجيال وصناعة مستقبل الوطن..كل عام وأنتن بخير، ومصدر قوة وإلهام لنا جميعًا".