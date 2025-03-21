شكرا لقرائتكم خبر عن فزع إسرائيلى على الحدود.. والسبب: قط الوشق المفترس.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الفزع الشديد انتابت جنود الاحتلال الإسرائيلى قرب الحدود المصرية بعد أن فؤجى عددا من جنود الاحتلال بحيوان الوشق المصرى المفترس، أمامهم وقام بمهاجمتهم، مما أسفرعن إصابتهم بجروح متفاوتة.

وأكد موقع "ynet" العبرى أن حيوان "الوشق المصرى" المفترس هاجم عددا من جنود الجيش الإسرائيلى على الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أنه وردت بلاغات عن عضة من حيوان مفترس لجنود إسرائيليون على الحدود المصرية، وتحديدا في منطقة جبل حريف.

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وبحسب الموقع العبرى فتم استدعاء مفتش المحميات الذى اصطاد الحيوان وتبين أنه الوشق المصري، وتم نقله إلى مستشفى متخصص لفحصه.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن الحيوان المفترس يأتى من الجانب المصرى، إلا أن الحدود الصحراوية والحياة البرية يعيش فيها العديد من الحيوانات التى لا حصر لها منها المفترس ومنها غير المفترس.

يشار إلى أن الوشق أو القط البرى من الحيوانات المفترسة متوسطة الحجم يتراوح طوله بين 60 و130 سنتيمتراً، ويعتمد في الصيد على سرعته التي تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة.

يستوطن الوشق الصحراء، ويفضل المناطق الجافة ذات الأمطار المنخفضة، ويتغذى على الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب، والقوارض، والطيور، ويتمتع بقدرة على التسلق والقفز العالي، مما يساعده في صيد الطيور أو الحيوانات الموجودة في الأشجار.