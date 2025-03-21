شكرا لقرائتكم خبر عن جبر الخواطر.. محمد رمضان يتناول الإفطار مع أمهات دار الهنا في عيد الأم (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى الحلقة الـ21 من البرنامج، الفطار مع الأمهات بمناسبة يوم عيد الأم داخل دار الهنا.

وقال محمد رمضان: "يوم سعيد على كل أم، ويوم غير سعيد على ناس فاقدة أمهم، ونسأل لهم الرحمة، ويسكنهم فسيح جناته.. بنحتفل اليوم بعيد الأم، وكذلك عيد أم الدنيا مصر، ووجدت السعادة والرضا في وجه السيدات بالدار، وسعيد جدا باللحظة دي وحاسس أن عندى أكتر من أم".

كان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".

