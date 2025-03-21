شكرا لقرائتكم خبر عن زفة شعبية لتكريم حفظة القرآن الكريم فى قرية سقارة و 30 رحلة عمرة للأوائل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نظم أهالي قرية سقارة التابعة لمركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، احتفالية كبرى لـ تكريم حفظة القرآن الكريم، وذلك بحضور لفيف من رموز العلم والثقافة والمشايخ ومحفظي القرآن.



احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم

ومن جانبه، قال الشيخ ياسر مجدي زلط، إن الحفل شهد تكريم 185 طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم، بعد اجتيازهم عدة اختبارات، لمكافأتهم على الالتزام بالحفظ وتشجيعهم على الاستمرارية، وذلك بحضور عدد كبير من أهالي قرية سقارة وأساتذة الأزهر الشريف وعلماء إذاعة القرآن الكريم.

وأضاف خلال حديثه لـ"الخليج 365"، أن الحفل بدأ بتنظيم مسيرة وممر شرفي للمكرمين من حفظة القرآن الكريم، انطلقت من مقر دار التحفيظ وطافت شوارع القرية وصولًا لمكان الحفل، في مشهد مهيب، وسط سعادة غامرة من الأهالي.



زفة شعبية لتكريم حفظة القرآن الكريم فى قرية سقارة

وتابع أن المكرمات من الفتيات ارتدين تاجًا وثوبًا أبيض اللون، وارتدى المكرمون من الصبية عباءات بيضاء وأوشحة، تعبيرًا عن فرحتهم بحفظ القرآن الكريم، وواصلوا احتفاليتهم بالابتهالات والتواشيح والفقرات الدينية، وسط فرحة وبهجة من المشاركين، والمكرمين.



الحفل شهد تكريم حفظة القرآن كاملًا وحفظة نصف وربع القرآن

وقال إن الحفل شهد تكريم حفظة القرآن كاملًا وحفظة نصف وربع القرآن، ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير، كما تم منح 30 رحلة عمرية هدية للمتسابقين الأوائل، مشيرًا إلى أن الحفل ينظم بمشاركة أبناء وشباب القرية، وينتظره كل كبير وصغير في القرية، ويحرصون على تنظيمه في شهر رمضان من كل عام، للاحتفاء بأبنائهم من حفظة القرآن الكريم وأسرهم.



30رحلة عمرة للأوائل



185 طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم



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تكريم 185 طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم



تكريم حفظة القرآن الكريم



تنظيم مسيرة وممر شرفي للمكرمين



حضور أساتذة الأزهر الشريف وعلماء إذاعة القرآن الكريم



حضور عدد كبير من أهالي قرية سقارة



حفل تكريم حفظة القرآن كاملًا وحفظة نصف وربع القرآن



فرحة وبهجة من المشاركين والمكرمين