شكرا لقرائتكم خبر عن مسنة: عاوزة أتجوز محمد رمضان.. والفنان يرد: بعد جعفر العمدة المأذون معايا على طول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى الحلقة الـ21 من البرنامج، بعيد الأم في دار للمسنين.

وقال محمد رمضان: "يوم سعيد على كل أم، ويوم غير سعيد على ناس فاقدة أمهم، ونسأل لهم الرحمة، ويسكنهم فسيح جناته.. بنحتفل اليوم بعيد الأم، وكذلك عيد أم الدنيا مصر، ووجدت السعادة والرضا في وجه السيدات بالدار، وسعيد جدا باللحظة دي وحاسس أن عندى أكتر من أم".

وطلبت سيدة مسنة الزواج منه قائلة: "عاوز أتجوز محمد رمضان"، ويرد عليها قائلا: المأذون معايا على طول، من بعد مسلسل جعفر العمدة"

وقالت سميرة سالم، مديرة الدار: "دول أسرتى وبتعامل معاهم على أنهم أسرتي وبوفر لهم كل اللى يطلبوه"، ويطلب محمد رمضان، عزمهم على حفلته القادمة، وبقيت واحد من المنظومة، وعضو عامل بالدار.

كان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".