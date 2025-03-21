شكرا لقرائتكم خبر عن 605 شهداء فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 605 أشخاص فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضى، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يدخل قطاع غزة يومه الخامس، بعد استئناف الحرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان المدينة الفلسطينية، بالتزامن مع توغل القوات الإسرائيلية في بيت لاهيا شمال القطاع، وسط قصف مدفعي وجوي على مناطق متفرقة، في حين ارتقاء ما يقرب من 600 شهيد وأكثر من 1000 مصاب خلال 5 أيام من استئناف القتال.

وتقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في المناطق الغربية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي للمنطقة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال النار والقذائف بشكل مكثف على المدينة التي تعرضت لتدمير كبير خلال حرب الإبادة المتواصلة، وبالتزامن، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً في "شارع الصناعة" بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وفق الشهود.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت منزل صحفي يعمل في شبكة أمريكية، ما أدى لاستشهاده وزوجته وابنته، وأطلقت مدفعية الاحتلال نيران أسلحتها الثقيلة على منازل المواطنين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وقالت مصادر طبية، إن 65 شهيدا وصلوا المستشفى الأوروبي منذ فجر الخميس الماضي جراء سلسلة غارات طالت منازل المواطنين بمدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.

وأضافت أن 95 شهيدا، و133 مصابا، وصلوا مستشفيات قطاع غزة منذ ساعات فجر الخميس، نتيجة المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي.