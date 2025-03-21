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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب " لا نريد خوض حرب مع الصين لكن إن اضطررنا لذلك فنحن مستعدون لها جيدا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم انضمام أول مقاتلات من الجيل السادس للجيش الأمريكى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكد ترامب أن مقاتلات الجيل السادس تم تجربتها سرا لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن مقاتلات الجيل السادس ستكون الأكثر فتكا.

وأضاف "مقاتلات الجيل السادس لديها قدرة كبيرة على المناورة، مشيرا " القوة الجوية ستمضي قدما مع تزويدها بأول مقاتلات من الجيل السادس".

وقال الرئيس الأمريكى إن مقاتلة الجيل السادس "إف-47" تستطيع التحليق حاملة طائرات مسيرة، وأكد ترامب أن سيجرى إنتاج الجيل الجديد من المقاتلة إف-47 خلال العامين المقبلين.

وأضاف ترامب "المقاتلة إف 47 ستكون مجهزة بتقنيات التخفي وتتمتع بسرعة غير مسبوقة".