شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر تنفى مزاعم استعدادها نقل نصف مليون فلسطينى لشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: مصر تنفى مزاعم استعدادها نقل نصف مليون فلسطينى لشمال سيناء

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