شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: المقاتلة "إف-47" تستطيع التحليق وهى تحمل طائرات مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن مقاتلة الجيل السادس "إف-47" تستطيع التحليق حاملة طائرات مسيرة.

أكد ترامب أن سيجرى إنتاج الجيل الجديد من المقاتلة إف-47 خلال العامين المقبلين.

أضاف ترامب "المقاتلة إف 47 ستكون مجهزة بتقنيات التخفي وتتمتع بسرعة غير مسبوقة".

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم انضمام أول مقاتلات من الجيل السادس للجيش الأمريكى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكد ترامب أن مقاتلات الجيل السادس تم تجربتها سرا لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن مقاتلات الجيل السادس ستكون الأكثر فتكا.

وأضاف "مقاتلات الجيل السادس لديها قدرة كبيرة على المناورة، مشيرا " القوة الجوية ستمضي قدما مع تزويدها بأول مقاتلات من الجيل السادس".