شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة فارقة.. الجيش السوداني يرفع راية النصر فوق القصر الجمهوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "لحظة فارقة في تاريخ السودان.. الجيش السوداني يرفع راية النصر فوق القصر الجمهوري في قلب الخرطوم".

ووفقًا للتقرير، فقد نجح الجيش السوداني في رفع راية النصر فوق القصر الجمهوري، معلنًا استعادة رمز السيادة والشرعية من قبضة قوات الدعم السريع، في ضربة استراتيجية قلبت موازين المعركة، كما تمكنت القوات المسلحة من تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية التابعة للدعم السريع في محيط القصر، متوعدة بمواصلة التقدم لاستعادة السيطرة الكاملة على الخرطوم.

وفي بيان رسمي، تعهدت القوات المسلحة السودانية بالقضاء التام على قوات الدعم السريع، مؤكدة أن تطهير العاصمة الخرطوم ليس مجرد هدف عسكري، بل هو استعادة لهيبة الدولة وترسيخ للسلطة الشرعية.

التقرير أشار أيضًا إلى أن المشهد لم يكن مجرد استرداد موقع استراتيجي، بل تتويجًا لمعركة بطولية خاضها أبناء السودان بإصرار وعزيمة لا تلين، من جانبه، أكد وزير الإعلام السوداني أن رفع العلم فوق القصر الجمهوري وغرس الأمل في قلوب الملايين يمثلان بداية النهاية لمشروع الفوضى.

أما وزير المالية، فقد وصف استعادة القصر الجمهوري بالضربة القاصمة لقوات الدعم السريع، معتبرًا الانتصار خطوة محورية نحو استقرار البلاد وإعادة بناء مؤسساتها.