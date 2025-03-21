شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال فى بودكاست "بداية جديدة": مبادرة بداية تساعد الأجيال الجديدة لتحقيق أحلامهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف بودكاست "بداية جديدة"، المطرب أحمد جمال، الذي استعرض رحلته الفنية من طنطا إلى النجومية في الوطن العربي، والتحديات التي واجهها خلال مسيرته، كما أشاد بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدًا دورها في تمكين الشباب، وتثقيفهم، وتنمية مواهبهم.

بدأ أحمد جمال حديثه بالتأكيد على أهمية مبادرة "بداية"، مشيرًا إلى دورها البارز في تأهيل الأجيال القادمة، وتثقيفهم، وتوعيتهم لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم. كما تسعى المبادرة إلى استضافة الناجحين من مختلف المجالات والتخصصات، لتسليط الضوء على رحلاتهم نحو النجاح، والتحديات التي واجهوها خلال مسيرتهم.

وأعرب أحمد جمال، عن تمنياته لو كانت المبادرة موجودة في صغره، موضحًا أنه كان سينتظر بشغف حلقة الموسيقار محمد عبد الوهاب، ليكتشف رحلته في عالم الغناء ويستفيد من تجربته. كما سلط الضوء على أن المبادرة تحظى فخامة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن أي مبادرة تتم تحت رعاية الرئيس تحظى بثقة الجميع، مما يضمن جودتها وأهميتها. وأشار إلى اهتمام الرئيس بالشباب، مستذكرًا مشاركته في يوم الشباب المصري عام 2016، حيث قدم أغنية "تحيا مصر"، إلى جانب حضوره ومشاركته في العديد من الفعاليات الوطنية الأخرى.

ثم انتقل الفنان أحمد جمال للحديث عن بداية مشواره في عالم الغناء، مشيرًا إلى أنه بدأ رحلته الفنية في سن التاسعة بفضل والده، الذي شجعه على الالتحاق بمعهد الموسيقى العربية. أوضح أنه التحق بقسم الدراسات الحرة، وهو قسم لا يشترط بسن معينً للقبول، حيث درس هناك لمدة ثلاث سنوات وتخرج في سن الثانية عشرة، ومن هنا انطلقت رحلته في عالم الموسيقى.

كما أوضح أن بداية شهرته وانطلاقه الحقيقي نحو الجمهور جاءت من خلال مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب "Arab Idol"، الذي كان يُعد من أشهر البرامج في الوطن العربي عام 2013. وذكر أن أول اختبار له في المسابقة كان في الإسكندرية، ومنذ تلك اللحظة، اعتبرها نقطة التحول في مسيرته الفنية.

واختتم حديثه بالإشادة بدعم لجنة التحكيم للمشاركين، حيث كانوا يوجهونهم ويرشدونهم إلى الطريق الصحيح من خلال آرائهم الإيجابية. كما أكد أن الفنانة نانسي عجرم كانت أكثر الحكام دعمًا له خلال مشواره في البرنامج.

من المقرر أن يستضيف بودكاست "بداية جديدة" في الحلقات المقبلة شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة. يُبث البرنامج عبر منصة Watch IT في 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في 6:30 مساءً، ويقدم تجارب ملهمة ونصائح مفيدة للشباب.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.

