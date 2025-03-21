شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية وتنمية البحيرات يواصل أعمال الصيد في عدد من المواقع الإنتاجية المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل جهاز حماية وتنمية البحيرات أعمال الصيد بمختلف المواقع الإنتاجية على مستوى الجمهورية، والتى تعكس التزام الجهاز بدعم وتنمية قطاع تربية الأسماك، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي ، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأعلن الجهاز عن استكمال أعمال الصيد لهذا العام ، أمس ، في عدد من المواقع الإنتاجية المختلفة التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية سواء المزارع السمكية ، أو المفرخات السمكية ، فقد واصلت مزرعة برسيق للاستزراع السمكي ، أعمال الصيد بها ، وذلك بحضور المهندس عادل خليل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالإسكندرية ، والمهندس خالد كمون مدير إدارة المزارع بالمنطقة ، والمهندس شعبان أبو السعيد مدير مزرعة برسيق السمكية ، والمهندس سامي الجميعي مدير الإنتاج بالمزرعة ، والمهندس محمد عبد الرازق بالإدارة العامة للمزارع بالديوان العام ، و أحمد عباس.

قال المهندس شعبان أبو السعيد مدير مزرعة برسيق السمكية ، أن حجم الإنتاج أمس بلغ 19 طن من حوض سمكي مساحته 5 أفدنة ، مضيفا أنه من المتوقع أن ينتهي موسم الصيد بمزرعة برسيق بنهاية شهر مايو المقبل.

و تواصلت أعمال الصيد بمزرعة الزاوية السمكية ، حيث بلغ حجم الإنتاج 15 طن من أسماك البلطي والبوري والطوبار ، تم صيدها من حوض سمكي مساحته 4 أفدنة ، بحضور الدكتور أحمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل ، والمهندس محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا للثروة السمكية بكفر الشيخ ، والمهندس حسن بدير مدير مزرعة الزاوية السمكية ، والمهندسة علا إبراهيم بالإدارة العامة للمزارع ، والمهندس الشحات العطافي بإدارة المزارع بالمنطقة.

كما توالت جهود الجهاز في حصاد الإنتاج السمكي بمفرخ صفط خالد السمكي ، بحضور المهندس ياسر إسماعيل مدير المفرخ ، والمهندس حسن ذكي مدير إدارة الزريعة ، والمهندس عماد ماهر بالمنطقة الغربية ، و محمود حسن مسئول الإنتاج ، و صابر ناصف ، وكلًا من محمد شاكر ، و عصام جمعة .

أكد المهندس ياسر إسماعيل مدير المفرخ ، التزام المفرخ بتطبيق كافة المعايير البيطرية والصحية لضمان جودة وسلامة الأسماك الموجودة به.

و شهدت مزرعة المنزلة السمكية استمرار أعمال الصيد فيها ، بحضور الدكتور محمد إبراهيم نوفل مدير عام الإدارة العامة للمزارع ، والمهندسة إيمان ، والمهندس حسن شطا عضو الشئون القانونية بمنطقة دمياط للثروة السمكية ، وكلًا من محمد فؤاد ، و علاء الدين فكري بإدارة الأمن ، حيث تم صيد حوالى 15 طن من أسماك البلطي والبوري والطوبار، من حوض سمكي بلغت مساحته 4 أفدنة.

من جانبه قال اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز أن جهاز حماية وتنمية البحيرات يتبنى استراتيجية متكاملة هدفها الرئيس هو رفع كفاءة المزارع السمكية والمفرخات وتطويرها ، بما يسهم في تحقيق أفضل معدلات الإنتاج السمكي ، لاسيما في ظل دعم الدولة المصرية لقطاع الثروة السمكية والاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف الاستزراع السمكي ، على اعتبار أنه أحد محاور التنمية ويعزز استدامة الموارد السمكية.

كما هنأ فرحات جميع العاملين القائمين على عمليات الصيد وفرز الأسماك بكافة المزارع والمفرخات السمكية ، مثمنًا العمل المتواصل والجهود المخلصة المبذولة من أجل إنجاح هذا الموسم ، وتمنى موسم صيد ملئ بالخير الوفير من أجود أنواع الأسماك.