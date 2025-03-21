شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: 500 ألف جنيه تعويض لكل أسرة بمساكن شمال الحرفيين والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم الجمعة بدء أعمال إخلاء وإزالة 15 عقار بمنطقة شمال الحرفيين، بحى منشأة ناصر، لخطورتها الداهمة.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم إزالة العقارات حرصًا على حياة المواطنين نظرًا لوجود مشكلات فى التربة وتصدعات مع وجودها أعلى حافة تبة يصل ارتفاعها لأكثر من 30 مترًا مما قد يعرض العقارات للانهيار فى أى لحظة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم صرف تعويض 500 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، بالإضافة لصرف 10 آلاف جنيه فورًا لصاحب كل وحدة لاعانته حتى الانتهاء من إجراءات صرف التعويض.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة وفرت عددًا من سيارات، وعمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة لمساعدة السكان فى عملية الاخلاء والنقل تيسيرًا عليهم.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات المحافظة.

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