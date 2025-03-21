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محافظ القاهرة: 500 ألف جنيه تعويض لكل أسرة بمساكن شمال الحرفيين

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  • محافظ القاهرة: 500 ألف جنيه تعويض لكل أسرة بمساكن شمال الحرفيين 2/7
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  • محافظ القاهرة: 500 ألف جنيه تعويض لكل أسرة بمساكن شمال الحرفيين 4/7
  • محافظ القاهرة: 500 ألف جنيه تعويض لكل أسرة بمساكن شمال الحرفيين 5/7
  • محافظ القاهرة: 500 ألف جنيه تعويض لكل أسرة بمساكن شمال الحرفيين 6/7
  • محافظ القاهرة: 500 ألف جنيه تعويض لكل أسرة بمساكن شمال الحرفيين 7/7

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الجمعة، 21 مارس 2025 03:56 م

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم الجمعة بدء أعمال إخلاء وإزالة 15 عقار بمنطقة شمال الحرفيين، بحى منشأة ناصر، لخطورتها الداهمة.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم إزالة العقارات حرصًا على حياة المواطنين نظرًا لوجود مشكلات فى التربة وتصدعات مع وجودها أعلى حافة تبة يصل ارتفاعها لأكثر من 30 مترًا مما قد يعرض العقارات للانهيار فى أى لحظة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم صرف تعويض 500 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، بالإضافة لصرف 10 آلاف جنيه فورًا لصاحب كل وحدة لاعانته حتى الانتهاء من إجراءات صرف التعويض.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة وفرت عددًا من سيارات، وعمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة لمساعدة السكان فى عملية الاخلاء والنقل تيسيرًا عليهم.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات المحافظة.

 

مناطق مساكن الحرفيين

مناطق مساكن الحرفيين

 

تواجد محافظ القاهرة
تواجد محافظ القاهرة

 

منطقة مساكن الحرفيين
منطقة مساكن الحرفيين

 

جانب من متابعة المحافظة
جانب من متابعة المحافظة

 

مساكن الحرفيين
مساكن الحرفيين

 

مساكن شمال الحرفيين
مساكن شمال الحرفيين

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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