شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى بمستشفى الوراق المركزى يستخرج مسمارا بطول7سم من أمعاء طفل عمره سنتان..صورة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ايمان عامر عفيفي استشاري مناظير الجهاز الهضمي و رئيس وحدة المناظير بمستشفى الوراق المركزي أنها تمكنت من استخراج مسمار 7 سم من الأمعاء الدقيقه بمنظار المعده لطفل عمره سنتين بعد سهو الوالدين و ابتلاعه.



أزالة مسمار 7 سم من الأمعاء الدقيقه بمنظار المعده لطفل عمره سنتين

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قام مؤخرا بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الوراق المركزي، حيث تفقد أقسام المستشفى والعيادات الخارجية والرعاية المركزة والحضانات واطمأن على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وخلال جولته،حرص المحافظ على التأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية والتمريض ومتابعة أداء الأطقم الطبية الي جانب التأكد من توفير الرعاية اللازمة للمرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية .

كما استمع المحافظ إلى شكاوى بعض المرضى وملاحظاتهم واطلع علي اراءهم عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة .

وأكد المهندس عادل النجار على أهمية توفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين علي مدار اليوم طوال شهر رمضان ، مشددًا على ضرورة الالتزام بجداول العمل والالتزام بنسب الحضور والغياب وفقاً للوائح المنظمة والصادرة مع تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق ومنتظم .

حرص المحافظ خلال جولته التفقدية التي امتدت لجميع ادوار واقسام المستسفي الي تفقد غرفة جهاز الماموجرام الجديد والذي تم دعم المستشفي به نظراً لاهميتة مؤكداً علي الاستمرار في رفع كفاءة ودعم الإمكانيات الطبية لتحسين مستوي الخدمات العلاجية المقدمة .

