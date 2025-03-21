بروتوكول تعاون بين “الاعتماد والرقابة الصحية” و”المستشفيات والمعاهد التعليمية”

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في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيزًا لاستراتيجية الدولة في التنمية البشرية وتأهيل الكوادر الصحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية

وقّعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، لمنح شهادة “جهار- إيجيكاب” (GAHAR EGY-CAP).

وأكد الدكتور أحمد طه أن هذا البروتوكول يتيح للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، باعتبارها الذراع الأكاديمي والتدريبي لوزارة الصحة، تقديم دبلوم مهني معتمد كأحد المتطلبات الأساسية للتقدم لاختبار “جهار- إيجيكاب”. ويتضمن البرنامج ثماني وحدات دراسية تغطي معايير جودة الرعاية الصحية واعتماد المستشفيات، وفقًا للمحتوى العلمي الذي أعدته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح أن مدة الدراسة لا تقل عن تسعة أشهر، وتشمل 24 ساعة دراسية معتمدة (Credit Hours) من المحاضرات النظرية، بالإضافة إلى ساعات التدريب العملي التي تُنفذ داخل المستشفيات التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

وثمّن الدكتور طه الدور المحوري الذي تقوم به هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في دعم وتطوير القطاع الصحي، من خلال تقديم خدمات طبية متخصصة لملايين المواطنين سنويًا، فضلًا عن دورها الرائد في تدريب الكوادر الطبية والتمريضية، وإجراء البحوث السريرية والابتكارات الطبية التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية. وأكد استعداد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم جميع أوجه الدعم الفني والتدريبي لضمان تحقيق أهداف البروتوكول.

وأشار إلى أن شهادة “جهار- إيجيكاب” تعد أول دبلوم مهني معتمد من المجلس الصحي المصري، يهدف إلى تأهيل كوادر متخصصة في إعداد المنشآت الصحية للاعتماد، وفقًا لمنهج علمي متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية. كما أنها تفتح آفاقًا واسعة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، سواء على المستوى المحلي استعدادًا للاندماج في منظومة التأمين الصحي الشامل، أو على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز التنافسية والبحث العلمي في مجال جودة الرعاية الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار رؤية وزارة الصحة والسكان لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية، وتعزيز الثقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمواطنين. كما أشار إلى أن التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير العالمية للجودة، بما يضمن تحقيق العدالة الصحية وتحسين مؤشرات الصحة العامة في المجتمع.

وأضاف أن تنفيذ برنامج “جهار- إيجيكاب” داخل مركز تدريب الأمانة العامة للهيئة يجسد دور الهيئة الأكاديمي الرائد في تطوير الكوادر الصحية، خاصة بعد اعتماد المجلس الصحي المصري لمركز تدريب الهيئة كجهة معتمدة في العديد من التخصصات الطبية، حيث نجح في تقديم أكثر من 8000 برنامج تدريبي و32 دبلومة مهنية معتمدة في مختلف المجالات الطبية والصحية.

شهد مراسم توقيع البروتوكول من جانب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور وائل الدرندلي، والدكتور السيد العقدة، والدكتورة ولاء عبد اللطيف، والدكتور خالد عمران، والدكتورة إيمان الشحات، بالإضافة إلى الدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة.

ومن جانب الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حضرت الدكتورة نغم الأمير، نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، والدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور أحمد فرغلي، مدير المستشفيات والمعاهد التعليمية، والأستاذ الدكتور أحمد هيبة، مدير مركز التدريب، والأستاذ الدكتور محمد كمال، مدير إدارة الجودة المركزية، والدكتورة نيرفانا إسماعيل، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة دينا حنفي، عضو إدارة الجودة المركزية.

تعد شهادة “جهار- إيجيكاب” أول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحي المصري، تؤهل الحاصلين عليها ليصبحوا متخصصين معتمدين في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد، تحت إشراف الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن ضمان جودة المنشآت الصحية في مصر.

وقد أبرمت الهيئة شراكات مع 11 جامعة مصرية لمنح دبلومات مهنية في جودة الرعاية الصحية، تركز على معايير “جهار”، المعتمدة دوليًا من “الإسكوا”. كما توفر الهيئة برامج تدريبية تكميلية داخل مقرها، تُشرف عليها نخبة من الخبراء المتخصصين في جودة الرعاية الصحية، لضمان توفير مستوى تعليمي وتدريبي يتماشى مع أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.