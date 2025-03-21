شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء إيلون ماسك أمام البورصة الأمريكية لعدم افصاحه عن مشترياته من أسهم تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى كبير مستشارى رئيس الولايات المتحدة إيلون ماسك استدعاءً قضائيًا فى دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن عدم إفصاحه عن مشترياته من أسهم شركة "تويتر" للتواصل الاجتماعى عام 2022 قبل تقديم عرض لشرائها.

وأوضحت شبكة "سى إن بى سي" الأمريكية الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية أن ماسك اشترى شركة "تويتر"، المعروفة الآن باسم "إكس" حاليا، مقابل 44 مليار دولار فى عام 2022، وقبل الاستحواذ، كوّن ماسك حصة فى الشركة تزيد عن 5%، وهو ما كان يتطلب الإفصاح عن ممتلكاته للجمهور فى غضون 10 أيام من بلوغه هذا الحد.



ووفقًا للشكوى المدنية المُقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية بواشنطن فى يناير الماضي، فإن ماسك تأخر أكثر من 10 أيام فى الإبلاغ عن تلك المعلومات الجوهرية، ما مكنه بدفع مبلغ أقل من 150 مليون دولار على الأقل مقابل الأسهم التى اشتراها بعد موعد تقديم تقريره المالى عن ملكيته المنفعية.



ومن المقرر أن يرد ماسك أو محاميه على الدعوى القضائية فى 4 أبريل المقبل، كما يحق لإيلون ماسك رفض الدعوى بحلول ذلك التاريخ.



تجدر الإشارة إلى أن إيلون ماسك أجرى سابقًا تسوية لتهم الاحتيال فى الأوراق المالية المدنية التى رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد شركة "تسلا" لصناعة السيارات التابعة له، حيث كان يتعين على ماسك وشركته دفع غرامات قدرها 20 مليون دولار لكل منهما، واضطر ماسك إلى التنازل مؤقتًا عن دوره كرئيس لمجلس إدارة "تيسلا".