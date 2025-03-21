شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة إلى مطار هيثرو بلندن بسبب تعرضه لحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني عن إلغاء عدة رحلات لمصر للطيران المتجهة اليوم /الجمعة/ من القاهرة إلى مطار هيثرو بلندن؛ بسبب نشوب حريق وانقطاع التيار الكهربائى هناك.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن الرحلات التي ألغيت أرقام (MS783 و MS777 و MS779) وكذلك رحلات العودة أرقام (MS784 و MS778 و MS780)، وذلك بالإشارة إلى التعليمات الواردة من مطار هيثرو بالمملكة المتحدة، والتي أفادت بوجود حريق بالوحدة المسئولة عن تغذية المطار بالكهرباء؛ الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالمطار.

وأهابت الشركة بعملائها المسافرين على الرحلات المذكورة ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.