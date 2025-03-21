شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب منتقدا القضاء: لا يجوز لأى قاض تولى مهام الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تدخل القضاء في قرارات الرئيس، مؤكدا أن ذلك لن يؤدى إلا للفوضى والجريمة، حسبما ذكر موقع العربية.

أضاف ترامب " لا يجوز لأى قاض تولى مهام الرئيس".

وأصدر قاضٍ أمريكى حكمًا يوقف ترحيل الطالب الفلسطينى محمود خليل، الذى يدرس دراسات عليا فى جامعة كولومبيا، وحدد موعدًا لجلسة استماع فى المحكمة، غدا الأربعاء.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن اعتقال خليل قد يفتح الباب لمزيد من الاعتقالات، مشيرًا إلى أن وجوده في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالح السياسة الوطنية والخارجية.

من ناحية أخرى.. شهدت شوارع مدينة نيويورك تظاهرات حاشدة، حيث ندد المتظاهرون والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية باعتقال خليل، معتبرين أن ذلك يشكل هجومًا صريحًا على حرية التعبير.

يذكر أن السلطات الأمريكية كانت قد اعتقلت خليل بسبب دوره البارز في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعته، وذلك في إطار حملة أطلقها ترامب ضد بعض النشطاء المناهضين لإسرائيل.