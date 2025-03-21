شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فرنسيين اثنين بقصف إسرائيلى على مبانى الأمم المتحدة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم إصابة اثنين من الفرنسيين بجروح خطيرة بقصف إسرائيلى على مباني الأمم المتحدة في غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن الوضع فى قطاع غزة مقلق للغاية فى ظل التراجع الهائل فى توزيع المساعدات.

ونقلت قناة "فرانس 24" اليوم الجمعة، عن المسئول بالوكالة، سام روز، قوله إن هذه تعد أطول فترة منذ بدء الصراع في أكتوبر 2023 التي لم تدخل فيها أي إمدادات إلى القطاع، مشددا على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار لضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتجنب وقوع كارثة إنسانية.