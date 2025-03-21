شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 أطفال وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى على حى التفاح شرقى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 أطفال وأصيب آخرين فى قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن الوضع فى قطاع غزة مقلق للغاية فى ظل التراجع الهائل فى توزيع المساعدات.

ونقلت قناة "فرانس 24" اليوم الجمعة، عن المسئول بالوكالة، سام روز، قوله إن هذه تعد أطول فترة منذ بدء الصراع في أكتوبر 2023 التي لم تدخل فيها أي إمدادات إلى القطاع، مشددا على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار لضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتجنب وقوع كارثة إنسانية.