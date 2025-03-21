شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع إسرائيل: أصدرت تعليمات للجيش بالسيطرة على مزيد من المناطق بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر تعليماته للجيش بالسيطرة على مزيد من المناطق في غزة مع إجلاء السكان، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه وجه الجيش بتوسيع المناطق الأمنية حول غزة لحماية المستوطنات والجنود، وأكد أنه إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين فإننا سنسيطر على المزيد من مناطق قطاع غزة.