شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان الجمعة 21 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 21 مارس 2025 11:10 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” موعد أذان الظهر، اليوم الجمعة 21-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنًا مع اليوم الـ21 من أيام رمضان.
موعد أذان الظهر فى محافظات مصر:
- موعد أذان الظهر بالقاهرة 12:03 م.
- موعد أذان الظهر بالإسكندرية 12:08 م.
- موعد أذان الظهر بطنطا 12:04 م.
- موعد أذان الظهر بالمنصورة 12:02 م.
- موعد أذان الظهر بالزقازيق 12:02 م.
- موعد أذان الظهر بسوهاج 12:01 م.
- موعد أذان الظهر ببنى سويف 12:04 م.
- موعد أذان الظهر بالمنيا 12:05 م.
- موعد أذان الظهر بقنا 11:57 م.
- موعد أذان الظهر بأسوان 11:57 م.
- موعد أذان الظهر بمطروح 12:26 م.
- موعد أذان الظهر بالغردقة 11:53 م.
- موعد أذان الظهر بالإسماعيلية 11:59 م.
- موعد أذان الظهر بدمياط 12:01 م.
- موعد أذان الظهر بشرم الشيخ 11:51 م.
- موعد أذان الظهر بالفيوم 12:05 م.
- موعد أذان الظهر بكفر الشيخ 12:01 م.
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