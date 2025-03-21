شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تخصص 6240 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف 6240 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446 هجريًا، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة الأجواء الإيمانية لاستقبال عيد الفطرالمبارك، فضلاً عن المساجد التي تقام بها صلاة العيد.

وأكدت وزارة الأوقاف أن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك هى نفس ضوابط العام الماضى، كما ستقام صلاة العيد فى جميع المساجد التى تقام بها الجمعة أيضًا، أما الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على أن مديريات الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد ، سواء بالمساجد ، أم بالساحات الملحقة بها ، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة وليس لأحد من الناس أن يفتئت على سلطة الدولة في ذلك لا شرعًا ولا قانونًا.

وأكدت الوزارة أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يجوز أداؤها بالمساجد أو بالساحات المعدة المهيئة لذلك التي يحددها ولي الأمر أو من ينوب عنه نيابة شرعية وقانونية وفق ما تقتضيه المصلحة المعتبرة التي يقدرها ولي الأمر أو من ينوب عنه ، ومن فاتته صلاة عيد الفطر جماعة أو حبس عنها لعذر جاز له أن يصليها منفردًا حيث كان ، في بيته ، أو حقله ، أو محل عمله أيا كان.