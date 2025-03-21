شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تكشف موعد الافتتاح التجريبى لحديقة الحيوان أمام الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

شارك التحالف المصري لتطوير وإدارة وتشغيل حديقتى الحيوان والأرومان في معرض برلين الدولي للسياحة ITB Berlin، الحدث الأكبر والأبرز في أجندة السياحة العالمية والذي أقيم مؤخرا في العاصمة الألمانية.

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة إن هذه المشاركة تأتي في إطار استراتيجية التحالف لإبراز التزامه بالتميز في مجالات السياحة، والحفاظ على البيئة، ولترسيخ أهميتها التاريخية وتقديم تجربة استثنائية لجميع الزوار، لتصبح من الوجهات السياحية التي لا غنى عن زيارتها لمحبي المغامرة والاستكشاف حول العالم وإعادة حديقتى الأورمان والحيوان علي خارطة السياحة الترفيهية، وكذلك لعضوية التصنيف الدولي لحدائق الحيوان والذي خرجت منه حديقة الحيوان بالجيزة عام 2004

وأضاف أن المشاركة في معرض برلين للسنة الثانية على التوالي تعكس الالتزام الدائم بالتميز والابتكار في تقديم أفضل التجارب السياحية والترفيهية، مما يسهم في دعم السياحة المصرية وتعزيز مكانتها كمركز جذب عالمي للمغامرين والسياح والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح إبراهيم أن جناح الحديقة في معرض برلين شهد زخما كبيرا وتفاعلا من زوار المعرض مشيرا إلى أن التحالف أعلن عن التصميم النهائي لمشروع التطوير، وعن موعد الافتتاح التجريبي لحديقة الحيوان أمام الجمهور والذي سوف يكون في سبتمبر 2025، بالتزامن مع إستضافة مصر لمؤتمر الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والأحواض المائية (PAAZA) والذي يُعقد للمرة الأولي في مصر أو احدى دول شمال إفريقيا وهو حدث هام يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال رعاية الحيوانات والحفاظ على الحياة البرية

وأضاف أن وزارة الزراعة تمتلك حديقتي الحيوان والأورمان، وتم تأجيرهما بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما لتحالف مصري تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات لتطوير وتشغيل الحديقتين مع الإلتزام بالحفاظ على النباتات والأشجار النادرة والمباني والمنشآت ذات الطابع التراثي والأثري والتاريخي .

وأكد أن وزيرا الزراعة والانتاج الحربي يتابعان باستمرار أعمال تطوير الحديقتين في اطار توجيهات القيادة السياسية برفع كافة الاصول التابعة للدولة وتحقيق اقصى استفادة اقتصادية منها

وأوضح أن حديقة الحيوان بالجيزة تعتبر أكبر حديقة حيوان داخل مدينة وتحتوي على حوالي 3 آلاف شجرة تاريخية وبعض النباتات النادرة ومجموعة استثنائية من 186 فصيل من الثدييات والطيور والزواحف تم افتتاحها في عصر الخديوي اسماعيل لتكون أول حديقة حيوان في إفريقيا والشرق الأوسط، وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم.