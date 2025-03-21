شكرا لقرائتكم خبر عن غارة جوية وإطلاق نار كثيف من دبابات إسرائيلية على منازل غربي رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بشن طيران الاحتلال غارة جوية وإطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية على منازل بحي تل السلطان غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

كما تحدث إعلام إسرائيلي بأن قادة الاحتجاج يعلنون عزمهم التظاهر في القدس اعتراضا على إقالة رئيس الشاباك وأن خطوات الجيش تجاه حماس لا تزال مدروسة ومتدرجة دون أي استئناف فعلي للقتال، مؤكدين أن الجيش دفع بكتيبتين إضافيتين من لواء جولاني إلى غزة.