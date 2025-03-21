شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تهنئ الطبيبات بعيد الأم: كل عام وأنتن مصدر القوة والرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه بمناسبة عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، نوجه أسمى معاني التقدير والاحترام لأمهات الأطباء، اللواتي قدّمن أعظم التضحيات ودعمن أبناءهن ليكونوا سندا لصحة المجتمع وحياة المرضى.

وأضافت النقابة: كما نحتفي بكل طبيبة وأم، توازن بين رسالتها الإنسانية في رعاية المرضى ودورها العظيم في بناء أسرة قوية مُفعمة بالحب والعطاء، إلى الأمهات الطبيبات.. كل عام وأنتن القوة التي لا تنهزم، والتضحية التي لا تُقدّر، والحب الذي لا ينضب... كل عام وأنتن مصدر القوة والرحمة.. كل عام وأنتن بصحة وسعادة.. عيد أم سعيد لكل الأمهات العظيمات.

وتحتفل مصر، اليوم الجمعة 21 مارس 2025، بعيد الأم، حيث يتسابق الجميع داخل الأسرة على تقديم أجمل الهدايا للأم فى هذا اليوم وسط تجمع الأهل والعائلة، حيث يظهر الجميع حبهم وتقديرهم لأمهاتهم فى هذا اليوم من كل عام.