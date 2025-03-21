شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب إعلام الأزهر يطلقون “إيجى ترند ماكس” لفهم تأثير الترندات على المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل الانتشار السريع لوسائل التواصل الاجتماعي وسيطرة “الترندات” على اهتمامات الجمهور، أطلق طلاب الفرقة الرابعة بقسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام بجامعة الأزهر مشروع تخرجهم تحت عنوان “إيجي ترند ماكس”، ويهدف المشروع إلى دراسة وتحليل الظواهر التي تتصدر المشهد الإعلامي وقياس مدى تأثيرها على الأفراد والمجتمع، مع تقديم حلول لكيفية التعامل معها بوعي ومسؤولية.

يهدف مشروع “إيجي ترند ماكس” إلى تسليط الضوء على كيفية نشوء الترندات وانتشارها وتأثيرها على مختلف شرائح المجتمع، سواء كان هذا التأثير إيجابيًا أو سلبيًا. ومع تزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تشكيل الرأي العام، يسعى المشروع إلى تقديم محتوى تحليلي مبني على دراسات علمية، لمساعدة الأفراد على التفاعل مع الترندات بوعي أكبر.

ويقول فريق العمل إن المشروع لا يهدف فقط إلى رصد الظواهر الرقمية، بل يسعى أيضًا إلى تقديم حلول عملية لكيفية التعامل مع الترندات السلبية وتعزيز الاستفادة من الترندات الإيجابية في نشر الوعي والمعرفة.

يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الدكتور محمد خليفة، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة الأزهر، ويشارك فيه نخبة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام، وهم: (أحمد علي السيد محمد الطنطاوي، عبد الله نبيل القزاز، مصطفى عصام عابدين، سعد علي محمود الحسيني، علي فكري علي الليثي، عبد الله محمد حسن موسى، محمود فتحي محمود محمد، زياد محمود محمد أحمد علي، خالد أشرف رجب محمد، أحمد علي السيد عثمان).

وقد عمل الطلاب على المشروع خلال الأشهر الماضية، حيث قاموا بإجراء أبحاث ميدانية ومقابلات مع خبراء في الإعلام الرقمي وعلم الاجتماع لرصد وتحليل أبرز الترندات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.

يتضمن المشروع مجموعة من الدراسات والتقارير التحليلية حول أهم الترندات التي شهدها المجتمع المصري، مع التركيز على كيفية تعامل الجمهور معها وردود الأفعال المختلفة تجاهها. كما يتناول المشروع دور الإعلام في تشكيل هذه الترندات ومدى تأثير المحتوى الرقمي على الوعي المجتمعي.

ومن بين النتائج المتوقعة للمشروع:

1. تحليل عميق للترندات الشائعة وكيفية تأثيرها على الشباب والمجتمع.

2. تقديم توصيات عملية حول كيفية التفاعل مع الترندات بوعي ومسؤولية.

3. توعية الجمهور بأهمية التفكير النقدي عند متابعة المحتوى الرائج على وسائل التواصل الاجتماعي.

4. إبراز دور الإعلام التقليدي والرقمي في تعزيز أو مواجهة بعض الترندات السلبية.

وأكد الطلاب أن هدفهم الأساسي من هذا المشروع هو تعزيز ثقافة الوعي الرقمي وتشجيع الجمهور على التفكير النقدي تجاه المحتوى المنتشر على الإنترنت. وأوضحوا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الأفكار والمعتقدات، مما يجعل من الضروري فهم طبيعة الترندات وكيفية التعامل معها بشكل أكثر وعيًا.

ويأمل فريق “إيجي ترند ماكس” أن يحقق المشروع صدى واسعًا بين الشباب، خاصة في ظل التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية. كما يسعى الفريق إلى تقديم محتوى توعوي مبسط من خلال المنصات الرقمية لمساعدة المستخدمين على استيعاب طبيعة الترندات والتفاعل معها بطريقة إيجابية.

يُعَدُّ مشروع “إيجي ترند ماكس” مبادرة طلابية متميزة تُسلِّط الضوء على أحد أكثر الموضوعات أهمية في العصر الرقمي. ومع الانتشار الواسع للترندات وتأثيرها المباشر على الأفراد والمجتمعات، يُمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز الوعي الإعلامي ومساعدة الجمهور على التعامل مع المحتوى الرقمي بذكاء وموضوعية.