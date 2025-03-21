شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تقرر صرف شهرين معاشات للأعضاء والورثة بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور السيد خليفة النقيب العام، على صرف شهرين معاشات للأعضاء والورثة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبذلك يكون إجمالى الأشهر المنصرفة من أول يناير 2025 حتى مارس 2025 هو ستة أشهر من المعاشات، والتى يستفيد منها أكثر من 250 ألف من أصحاب المعاشات.

وكانت قد قررت نقابة الزراعيين صرف شهرين لأصحاب المعاشات والورثة بالتزامن مع أعياد الميلاد، في إطار البعد الاجتماعي والخدمي للنقابة لخدمة أعضائها، والاستفادة من نجاح النقابة في رفع كفاءة الأصول وتنمية الموارد المالية للنقابة وسرعة تحصيل مستحقاتها لدى الغير.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنه خلال عام 2024 تم صرف 14 شهرا لأصحاب المعاشات بتوفيق من الله والإدارة الاستثمارية لأصول النقابة والجهود المبذولة لتحصيل موارد النقابة طبقا للقانون وترشيد الإنفاق بالنقابة العامة والفروع مما إنعكس بصورة إيجابية علي قدره النقابة علي انتظام سداد المعاشات .

وأوضح نقيب الزراعيين أن هذه النجاحات جاءت نتيجة لحسن الإدارة الاستثمارية لموارد النقابة، وزيادة تحصيل مواردها من الأسمدة والمخصبات والمبيدات وفقا للقانون، والتى مكنت المجلس من عمل وفرة لصرف المعاشات مشيرا إلي أن جميع تلك الأعمال تأتي حرصا من مجلس إدارة النقابة العامة على الاستغلال الأمثل ورفع الكفاءة الاستثمارية لموارد وأصول النقابة والذي من المؤكد سيعود بالنفع على الزملاء أعضاء نقابة المهن الزراعية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ويساهم بشكل كبير في سد الفجوة الحالية في معاشات الزراعيين.