شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: بدء إنشاء مبنى وحدة الكلى الجديد بمستشفى أكتوبر المركزى والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة مجهودات مديرية الشؤون الصحية الخاصة بأعمال الإنشاءات ورفع الكفاءة الجارية بعدد من المستشفيات وتنفيذ أعمال الصيانة للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء وبدء التشغيل.

واطمأن المحافظ من مدير مديرية الشؤون الصحية على موقف توريد الأجهزة والمعدات وانتظام العمل بالورديات وأعمال الإشراف والمتابعة والتفتيش، لضمان انتظام سير العمل بمختلف المنشآت الصحية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ في تصريح له أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أن الرعاية الصحية حق أساسي لكل مواطن، وأن توفير خدمات طبية متميزة ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية يعد أمرًا ضروريًا لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح النجار أن المحافظة لا تدخر جهدًا في متابعة المشروعات الصحية الجاري تنفيذها لضمان اكتمالها وفق أعلى معايير الجودة لافتًا إلى أهمية تعزيز الكوادر البشرية الطبية ودعمها بالتدريب المستمر لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الطبي.

واطلع محافظ الجيزة علي تقرير مفصل عن خطط العمل بالمستشفيات ففي مستشفى بولاق الدكرور العام قد تم إنجاز 80% من أعمال تطوير المبنى الجديد وجارٍ تجهيز وتركيب جهاز خاص بقسم تركيبات الأسنان.

وفي مستشفى رمد إمبابة فقد تم استلام أحدث جهاز فاكو ستلارز بقيمة 2 مليون جنيه، كما تم دعم العمليات الكبرى بأحدث جهاز فاكو فتركومي لإجراء عمليات الشبكية والمياه البيضاء، بالإضافة إلى توفير كمبروسر 8 بار لجهاز علاج الشبكية، وتم إنجاز 83 عملية من قوائم الانتظار تشمل عمليات إزالة المياه البيضاء وتركيب عدسة وعمليات شبكية وحقن الشبكية، بالإضافة إلى إجراء 3 عمليات كبرى أخرى.

وفي مستشفى إمبابة العام جارٍ تجهيز قاعتين لتحويل مدرسة التمريض إلى معهد تمريض، كما تم الانتهاء من إصلاح شبكة الهواء بالمستشفى لتشغيل 7 أجهزة تنفس صناعي، أما في مستشفى التحرير العام فيتم تنفيذ أعمال تطوير وإحلال شبكة الصرف الصحي والسباكة الداخلية بالمستشفى، بالإضافة إلى تشغيل محطة معالجة المياه بوحدة الغسيل الكلوي.

وفي مستشفى الحوامدية العام فقد تم إجراء 85 حالة قسطرة قلبية وافتتاح عيادة جديدة للتغذية العلاجية، وفي مستشفى أم المصريين العام تم إجراء 41 قسطرة قلبية و 8 عمليات مخ وأعصاب، وفي مستشفى زايد المركزي فقد تم إجراء 31 قسطرة قلبية و 8 عمليات ذات مهارة، كما تم تفعيل خدمة الغسيل الكلوي بوحدة الرعاية المركزة وتجهيز وتشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال.

وفي مستشفى أكتوبر المركزي فقد تم استلام أرض مبنى الطوارئ الجديد كإهداء من هيئة المجتمعات العمرانية، وجارٍ البدء في الأعمال الإنشائية لمبنى وحدة الكلى الجديد كإهداء من جمعية أبشر، كما تم تجهيز حجرة إضافية لزيادة سعة القسم الداخلي، وفي مستشفى أبو النمرس المركزي فقد تم الانتهاء من تطوير مداخل المستشفى، واستلام 35 ماكينة غسيل كلوي من وزارة الصحة استعدادًا لبدء تشغيل مبنى الغسيل الكلوي.

وفي مستشفى شبرامنت المركزي تم إنشاء عيادة أنف وأذن جديدة بالعيادات الخارجية، وفي مستشفى أطفيح المركزي جارٍ تطوير الأقسام الداخلية، وفي مستشفى أوسيم المركزي فقد تم توفير جهاز C-Arm للعمليات وجهاز سونار بقسم العناية، أما في مستشفى الوراق المركزي فقد تم تركيب جهاز ماموجرام لإعادة تفعيل مبادرة صحة المرأة، وتم تدريب العاملين عليه.

في مستشفى البدرشين المركزي فقد تم تطوير قسم العناية المركزة وتجهيزه لتشغيل 4 أسرة، كما تم تشغيل جهاز الأشعة المقطعية والمولد الكهربائي الذي تم استلامه من مستشفى أكتوبر المركزي، وفي مستشفى أم الأطباء فقد تم افتتاح قسم عمليات جراحة الأطفال وإجراء 9 عمليات متوسطة وصغرى، بالإضافة إلى افتتاح عيادة أنف وأذن وحنجرة.

وفي مستشفى العياط المركزي تم عودة خدمة الأشعة المقطعية، وذلك يوميًا على مدار 24 ساعة طوارئ، كما تم البدء في التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بوحدة القطا بالإدارة الصحية بشرق القناطر، لتتوفر خدمات العلاج الطبيعي بالمنطقة، وتشمل خدمات العلاج الطبيعي كبار، وأطفال.

وأكد محافظ الجيزة علي مواصلة تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، إلى أنه فيما يتعلق بالقطاع الوقائي والرعاية الأساسية، فقد تم افتتاح عيادات تأهيل نفسي بالوحدات الصحية، وتفعيل مبادرة صحتك سعادتك وتحقيق 85% من المستهدف ضمن حملة طرق الأبواب، كما تم تفعيل غرفة الألف يوم الذهبية بجميع الوحدات الصحية بإدارة البدرشين، وترشيح وحدات سقارة وميت رهينة ومنشأة دهشور بإدارة البدرشين كوحدات صديقة للبيئة.

ولفت إلى أنه تم أيضًا تشكيل فرق طبية لخدمة مبادرات مثل قلبك أمانة، الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ورعاية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة، مع دعم عيادات الفلاريا المزمنة والتأهيل النفسي والتغذية العلاجية، وتنفيذ زيارات منزلية لذوي الإعاقة الناتجة عن الإصابة بالفلاريا.



