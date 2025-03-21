شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إعلان نتائج بطولة دورى الكرة الخماسية للجامعات والمعاهد العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت منافسات نهائي بطولة كرة القدم الخماسية ضمن الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا رقم (٥٢) الشهيد الرفاعي للعام الجامعي 2025/2024، وذلك في المدينة الشبابية بأبي قير بمدينة الإسكندرية، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والاتحاد المصري لكرة القدم، حيث بلغ عدد المشاركين بالبطولة منذ الأدوار التمهيدية وحتي نهائيات البطولة (700) طالب من (58) جامعة مصرية

برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

-المركز الأول: جامعة بنها للسنة الثانية علي التوالي.

-المركز الثانى: جامعة الزقازيق

-المركز الثالث: جامعة كفر الشيخ